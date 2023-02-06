Bakan Koca açıkladı: 10 ilde toplam can kaybı 1651'e yükseldi

Hatay'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca "Hava şartlarından dolayı ekipler sahaya zorlu ulaşıyor" dedi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bloğu tamamen çöktü

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ciddi hasarın bulunduğunu kaydeden Koca, ayrıca İskenderun Devlet Hastanesinin eski binası olan A Blok'un depremde çöktüğünü, şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Koca, bu iki hastanedeki yaralıların Mersin ve Adana'daki şehir hastanelerine nakledildiğini aktardı.

Savunma Bakanı Akar: Kışlalarda yemek hazırlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehir hastanesindeki hasar nedeniyle sahra hastanesi kurulması için çalışma yapıldığı söyledi. Akar "Mehmetçik vatandaşlarımıza yararlı olmak için büyük bir gayret sarf ediyor" ifadesini kullandı.

Akar "Olabildiğince yüksek sayıda vatandaşımızı toprak altından kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.

Hava şartlarının çok soğuk olması nedeniyle sıcak yemek dağıtımı için gayret gösterdiklerini belirten Akar, kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin, yaklaşık 15 bin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi.

TSK'nın sefer stoklarında bulunan malzemelerden 25 seyyar mutfak, banyo ve tuvalet ünitelerini ilgili makamlara vererek kullanılmalarını sağladıklarını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Çadır ihtiyacı var. Bu bakımdan da Mehmetçik bu konuda, diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor ve alanda çadırların kurulmasını sağlıyor. Şehir Hastanesindeki hasardan dolayı ihtiyacı karşılamak üzere seyyar sahra hastanesinin bölgede kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek ve biraz da olsa buradaki sıkıntıyı hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek, bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız."

Dönmez: BOTAŞ'ın ana hatlarında 6-7 önemli hasar oluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise elektrik şebekesi ve doğalgaz şebekesinde ciddi hasarların meydana geldiğini söyledi. Dönmez "Bazı kesintiler kontrollü olarak yapılmaktadır. BOTAŞ'ın ana hatlarında 6-7 tane önemli hasar oluştu. Ekiplerimiz muhtelif bölgelerden buraya intikal etmekte. Ancak arıza noktalarına ulaşmakta bazı zorluklar yaşanıyor" dedi.

Maraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da doğalgaz kesintilerinin yaşandığını söyleyen Dönmez, akaryakıtla ilgili aşırı talebe bağlı olarak bazı akaryakıt istasyonları önünde yığılmalar meydana geldiğini belirtti. "Sorun kısmen çözülmeye başladı" diyen Dönmez akaryakıt tankerlerinin istasyonlara ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.