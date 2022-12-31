Bakan Koca: 2022'de 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi

2022 yılının randevu istatistikleri hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 15 gün hariç 2022’de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, son 15 gün hariç toplam 465 milyon 444 bin 49 muayene yapıldığını aktaran Fahrettin Koca, "Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693’ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356’sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz" ifadelerini kullandı.

33 milyon 200 binden fazla randevuya gelinmediğini belirten Koca, "Son 15 gün hariç, 2022’de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 Milyon 858 Bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 Milyon 654 Bin 808’i gerçekleşti. Yani 2022’de en az 33 MİLYON 203 BİN 299 RANDEVUYA GELİNMEDİ. Bu tablo düşündürücü" dedi.