Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin okullar açılmadan aşılanmaya başlayacak olmasını duyurmasının ardından Prof. Dr. Cem Say'dan gelen eleştiriye yanıt verdi.

Koca, aşıda öncelikli grupları duyurduğu paylaşımın altına "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" yorumunu yapan Prof. Dr. Cem Say'a, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" yanıtını verdi.