Bakan Kız Kulesi'nde... Tartışmalara ilişkin açıklama

İstanbul'un sembollerinden Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl ileriye gidecek. Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu. Müzekart uygulaması burada da geçerli olacak. Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" dedi.

Bakan Ersoy, sabah saatlerinde Kız Kulesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirtti.

Kız kulesinin restorasyon adı altında yıkıldığını iddia eden videolar sosyal medyada yayınlanarak kısa sürede gündeme oturmuştu.

