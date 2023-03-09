Bakan Kirşci'den 'şap' açıklaması: 'Aşı üretme çalışmaları tamamlanmış durumda'

Tarım ve Orman Bakanlığı, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edildiğini ve hastalığın görüldüğü 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise hastalığa ilişkin “Aşı üretme çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Bu akşam itibariyle de bu hastalığın eradike edilmesi adına bütün büyükbaş varlıklarımızda aşılama faaliyetleri yürütülecek” açıklamasını yaptı.

'Bu akşam itibariyle büyükbaş hayvanlar aşılanacak'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, Kilis’te şap virüsüne ilişkin açıklama yaptı.

Kirişci, şunları dedi:

“Bizim ilerleyen süreçte konu büyümeden gerekli tedbirleri almamız gerektiği hususunda Bakanlığımız’da çalışma gündeme gelmiş oluyor. Burada önemli olan bu hastalığa karşı gerekli aşının hemen hızla üretilmesiydi. Bu aşı üretme çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Bu akşam itibariyle de bu hastalığın eradike edilmesi adına -bu büyükbaşlarda olan bir hastalık- bizim bütün büyükbaş varlıklarımızda aşılama faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bu aşı üretildikten sonra süratle eradikasyon işlemleri için bu aşılar kullanılacak. Türkiye, bir taraftan AB ile Avrupa’nın kendi birimleri ile öbür taraftan da dünya hayvan sağlığı ile ilgili birimler noktasında da sürekli temas halinde. Bu çerçevede de 8 Mart günü burası, doğrudan bilgilendirilmiş durumda. Buradan hareketle biz Bakanlık olarak bu SAT-2 serotipi noktasında bunun gereği olan aşılar üretildi ve bu aşılar büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Böylelikle de hastalık tamamı ile eradike edilmiş olacak.

Vatandaşlarımızı şu an endişelendirecek, kaygılandıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Bakanlığımız her türlü çalışmaları hem Bakanlık düzeyinde hem de sahada bunları yürütüyor. Uluslararası organizasyonlarla da görüşmelerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor.”

'Önemli olan bir süratle aşısının geliştirilmesiydi'

Bir basın mensubunun “kaç işletmede görüldü” sorusuna Kirişci, “Böyle bir hastalığın olduğu yönünde bir belirti elde edildikten sonra, önemli olan bir süratle aşısının geliştirilmesiydi. Bizim için önemli olan budur. Çünkü bu tür hastalıklarda ona uygun aşının üretilmesi gerekiyordu. Bakanlığımızın bu yönde de ciddi bir kapasitesi var ve sadece bizler değil, aynı zamanda özel sektörde de… Onların alt yapısından yararlanılarak ihtiyaç duyulan aşılarda süratle piyasaya dağıtılmış olacaktır” yanıtını verdi.

Kirişci, “Ne kadar büyükbaşın aşılanması planlanıyor” sorusuna ise “Türkiye’nin şu an sahip olduğu hayvan popülasyonu var biliyorsunuz. Bu büyükbaş hayvanlarımızın tamamı bir şekilde aşılanmak durumda” karşılığını verdi.