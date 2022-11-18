Bakan Kirişci’ye: Tarım Kredi Kooperatifleri'nin de özelleştirilmesi mi planlanıyor?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) elinde tuttuğu Hektaş hisselerinin Oyak Gıda Tarım Holding AŞ’ye satılmasını, TBMM gündemine taşıdı. Gök, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye “Başka kamu kurum ve kuruluşlarında yaşandığı üzere TKK’nın da yanlış politikalar ile zarara sokulduktan sonra özelleştirilmesi mi planlanmaktadır?” sorusunu yöneltti.

Gök, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde; Tarım ve Kredi Kooperatifleri’nin, 3 Ağustos 2022 tarihinde, 50 yıldır elinde tuttuğu yüzde 3,8 oranındaki Hektaş hisselerini yüzde 5 iskonto ile Oyak Gıda Tarım Holding AŞ’ye toplam 1 milyar 103 bin TL bedelle sattığını belirtti.

Önergesinde, “Çiftçimizin en zor zamanlarında ihtiyaç duyduğu yardımları sağlayamayan TKK’da oluşan kamu zararının hesabının sorulması gerekmekte, Bakanlığınızın ivedilikle konuya ilişkin resmi süreçleri başlatması beklenmektedir” ifadelerini kullanan Gök, şunları aktardı:

“TKK Genel Müdürü Hüseyin Aydın katıldığı bir televizyon programında likiditeye duyulan ihtiyaçtan dolayı ve hissenin piyasa değeri/defter değerine oranı ile fiyat/kazanç oranının yüksek olduğu için iyi bir fiyattan satıldığını açıklamıştır. Söz konusu Hektaş hisselerinin blok satışından sonra hızla yükselmeye devam etmesi hisselerin piyasa araştırması yapılmadan satıldığına yönelik iddiaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Hektaş hissesinin fiyatı 16.11.2022 tarihi itibariyle 50 liraya çıkmış, 1.1 milyar TL’ye satılan TKK hisselerinin bugünkü değeri 4 milyar 810 milyon TL düzeyine yükselmiştir. Söz konusu satışın kuruma verdiği zarar sadece 3.5 ayda 3.7 milyar TL’ye ulaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin herhangi bir inceleme başlatmamıştır.

TKK çiftçimizin desteklenmesi, yurttaşlarımıza uygun fiyatlı ve kaliteli ürün temin edilmesi amacıyla kurulmuş, kamu yararına hizmet vermesi beklenen bir kuruluş iken birikimi haraç-mezat satılarak içi boşaltılmaya başlanmıştır.”

Gök, önergesinde Bakan Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

“TKK’ya ait Hektaş hisselerinin satış sürecinde piyasa araştırması yapılmamasının ve yüzde 5 iskonto uygulanmasının sebepleri nelerdir? Likidite ihtiyacı sebebiyle satılan hisselerden elde edilen gelirlerin nasıl değerlendirildiğini harcama kalemleri ile birlikte açıklar mısınız? TKK’nın likidite ihtiyacının karşılanması için herhangi bir başka yöntem bulunamamış mıdır? TKK söz konusu satış sebebiyle 3,5 ayda 3,7 milyar zarar ettiği halde konuya ilişkin herhangi bir inceleme başlatılmamış olmasının sebepleri nelerdir? Konuya ilişkin resmi süreçlerin başlatılacağı tarihi açıklar mısınız? 3,7 milyar TL bütçe ile çiftçimize alınabilecek mazot, gübre ve tohum miktarlarını açıklar mısınız? TKK’nın 2022 ve 2023 yıllarında satışa çıkarmayı planladığı taşınır ve taşınmaz değerlerini açıklar mısınız? Başka kamu kurum ve kuruluşlarında yaşandığı üzere TKK’nın da yanlış politikalar ile zarara sokulduktan sonra özelleştirilmesi mi planlanmaktadır?” (ANKA)