Bakan Kirişci'ye göre yapmaları gerekeni yapmışlar: 'Kavuştular'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Bir yıllık süre sonunda inşallah deprem konutlarını söz verdiğimiz tarihlerde yapmış ve vatandaşlarımızı da burada barındırıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci ile Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, depremzede yurttaşlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Artçı sarsıntıları devam eden depremlerden 13,5 milyonluk nüfusun ve 110 bin kilometrekarelik bir coğrafyanın etkilendiğini belirten Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bizim yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, çadıra kavuştular. Şimdi konteyner kentleri kuruyoruz, konteyner kentler de yetmez dedik bir yıllık süre sonunda inşallah deprem konutlarını söz verdiğimiz tarihlerde yapmış ve vatandaşlarımızı da burada barındırıyor olacağız" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu çerçevede 73 binin üzerinde köy evi inşa edeceklerini söyledi. (AA)