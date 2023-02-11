Bakan Kirişci: Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Yarseli Barajı patladı' iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Hatay'da, iddiaya göre bir seyir halindeki araçtan "Baraj patladı kaçın" diye bağırması sonucu kentte panik oluştu. İnsanların bulundukları alandan kaçmaya başlamasının ardından polis ve jandarma iddianın asılsız olduğunu bildirdikleri anonslarla oluşan panik havasını engellemeye çalıştı.

Olayın ardından Bakan Kirişci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir" dedi.