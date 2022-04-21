Bakan Kirişci: 'Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bitlis'te Vali Oktay Çağatay ile görüştü.

DHA'da yer alan habere göre, Kirişci, daha sonra valilik toplantı salonunda sektör temsilcileri ile toplantı yaptı. Burada konuşma yapan Kirişci, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Zaman zaman basında orman yangınları ile ilgili haberler oluyor. Ancak Türkiye’de yılda 3 binin üzerinde orman yangını oluyor. Bunlardan sadece 10-15’i gündeme geliyor. Diğerleri cefakar orman personellerimiz tarafından söndürülüyor. Bu çerçevede orman yangınlarını duyduğunuzda endişelenmeyin. Gerekli çalışmalar eksiksiz, noksansız sürdürülüyor. Bu yıl envanterimize 55 helikopter, 20 tanede söndürmede kullanılacak uçaklarla ilgili bir makine ekipman yönünden hizmet veren Orman Genel Müdürlüğümüz olacak. Asıl olan yangınlar çıkmadan ormanlarda gerekli tedbirleri almaktır. Bu çerçevede de biz Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yangınların olmaması adına birtakım tedbirler de almak zorundayız. Bu kapsamda belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız. Vatandaşlarımızın piknik olarak kullandıkları alanlar da dahil bazı tedbirleri almak zorundayız.”