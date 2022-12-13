Bakan Kirişci Antalya'daki sel felaketine ilişkin hasar tespitini açıkladı

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketi hakkında açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Toplamda 13 bin 220 dekar sera alanı etkilenmiş, 1110 arılı kovan ve 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur" dedi.

Kumluca Kaymanlık binasında basın Kirişci, şöyle konuştu:

"Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimiz bu hadiseden olumsuz manada etkilendi. Bu duruma sebep olan yüksek kesimlerdeki 253 kilogram yağışın Kumluca gibi ilçe merkezlerinde 107.8 kilogram gibi tabir yerindeyse tufan denilebilecek şekilde gerçekleşmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etmemiz gerekiyor, önceden uyarılmış olması anlamlıydı. Benzer bir uyarıyı da yine AFAD yaptı. Bu tür uyarılar en azından can kaybının önlenmesi adına önemli bir araç. Bu hadisede de can kaybının olmaması hepimiz adına mutluluk verici.

'Dört dere yatağının taştığını belirtmek isterim'

Taşkınlar özellikle dört derede gerçekleşti. Gavur, Üleşik, Salur ve Baysı deresi olmak üzere bu dört dere yatağının taştığını belirtmek isterim. Taşkın riski ortaya çıkar çıkmaz ekiplerimiz anında olay yerine ve bölgelere gerekli intikalleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede bakanlık olarak 98 iş makinesiyle bizlerde müdahalede yerimizi aldık. Diğer kurumlarımızın da destekleriyle hayat normale dönene kadar çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülecek."

Hasar tespitini açıkladı

Kirişci, Antalya'da 327 bin serada örtü altı üretim yapıldığını dile getirerek, “Kumluca’da 40 bin, Finike'de 7 bin Demre’de ise 17 bin dekarlık üretim olduğunu belirtmek isterim. 40 bin dekarlık seranın bulunduğu Kumluca’da 16 mahallede bulunan 21 dekarlık alanda örtü altı gerçekleştirilmektedir. 16 mahalledeki 21 bin dekarlık alandaki 12 bin sera selden etkilendi. Sadece seralardaki hasarlar değil aynı zamanda Kumluca'da arıcıların bulunduğu Salur bölgesindeki 100 bin arı kovanından, 6 arı yetiştiricisine ait 1000 arı kovanı selden zarar görmüştür. Hacıveliler mahallesinde ise 3 çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur.

Kumluca'da selden serası zarar gören çiftçi sayısı yaklaşık 3 bin. Finike'de bin 100 dekarlık alan selden etkilendi buradaki çiftçi sayımız da 497. Demre'de 17 bin dekarlık sera alınımız var, 30 üreticimize ait 110 dekarlık alan sele maruz kaldı. Demre'de 110 arılı kovan selden zarar gördü."

Bin 740 adet ihbar alındı

Bakan Kirişci, “Zarar gören ve telef olan varlıklarımızla ilgili TARSİM bünyesinde olan bin 740 ihbar aldık. Hasar tespit çalışmaları 21 ekiple devam etmektedir. Suyun çekilmesiyle ön incelemenin ardından kesin hasarın 10 günlük süre sonunda netleşecek ve dolayısıyla 10 gün sonra tespit çalışmaları çerçevesinde rakamları net olarak ortaya konulacak” şeklinde konuştu.