Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi açıklaması: 'Devrim yapacağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Kasapoğlu, başvuruları alınan KYK burs ve kredi ücretleri hakkında da açıklama yaptı. Kasapoğlu, "KYK burs ve kredi rakamlarında da devrim yapacağız" dedi.

Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"2002'de 45 lira olan burs ve kredi tutarını; lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesine yükselttik, rakamlarla da devrim yapacağız.

Sadece bu yıl; 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs ve 913 bin 887 üniversite öğrencimize kredi desteği sağladık.

Ayrıca öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak, kredi geri ödemelerinde hesaplanan endeks tutarını ortadan kaldırdık."