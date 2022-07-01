Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Beyoğlu'ndaki Tersane İstanbul'da başlayan 2. Denizcilik Zirvesi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecektir. İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini arttıracağız, gemi trafiğini Kanal İstanbul ile azaltacağız" dedi.

'Ülkemiz lojistik üs olmaya aday bir ülkedir'

DHA'nın haberine göre, deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin merkezi, küresel ticaretin de bel kemiği olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşımın her alanı açısından önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İstatistikler, Dünyada Covid-19 nedeniyle yaşanan yaklaşık yüzde 30'luk ticari daralmanın, 2008 finansal krizinden daha derin olduğunu göstermektedir. Pandemi döneminde, ülkemizin lojistik sektörü tüm diğer ülkelerdekiler gibi önemli bir sınav vermiştir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkilerine de hep beraber şahit olmaktayız. Tüm bu gelişmelere rağmen ülkemiz bu darboğazı, devlet aklıyla planlanan yatırımlar ve aldığı önlemler ve sektöre verdiği destekle güçlenerek çıkmıştır. Üç kıtayı birbirine bağlayan önemli jeostratejik ve jeopolitik konumuyla ülkemiz, aslında sadece deniz taşımacılığı sektörü açısından değil, ulaşımın her modunda lojistik bir üs olmaya aday bir ülkedir. Türkiye, 4 saatlik bir uçuş süresiyle; 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayrisafi Milli Hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu bir pazarın tam ortasındayız. Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, güvenli ve ekonomik uluslararası ulaşım koridoru olan ‘Orta Koridor’un anahtarı konumundaki ülkemizin uluslararası ticaretteki reddedilemez önemi her geçen gün artıyor."

'21,6 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz'

Türkiye'nin küresel deniz ticaret filosu bakımından 15'inci sırada olduğunu aktaran Karaismailoğlu, denizcilik sektörüne dair gerçekleştirilen teşviklere değinerek şunları aktardı:

"Nisan 2021'de yürürlüğe koyduğumuz "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik" uyarınca önemli bir teşvik mekanizmasını da devreye aldık. Türkiye'mizin 2053 Vizyonu ışığında, ülkemizi 'dünyanın ilk 10 ekonomisi' içinde hak ettiği yere kavuşturacak, 30 yılık ulaştırma ve haberleşme yatırım planımızı tüm kamuoyu ile paylaştık. Bu plan kapsamında 30 yılda 198 milyar dolarlık yatırım öngördük. Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bu sayede 180 milyar dolar milli gelirimize katkı sunacağız. Üretime etkisi 320 milyar doları aşacak. 30 yıl boyunca istihdama katkısı ise 5 milyon kişi olacaktır."

'Kanal İstanbul vizyon bir projedir'

Karaismailoğlu, konuşmasının devamında Kanal İstanbul projesine değinerek şöyle konuştu:

"Kısaca '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız'da Mavi Vatan'ımızın temeli, ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit noktası denizyollarına özel bir yer ayırdık. Liman tesis sayısını 217'den 255'e çıkaracağız. Yeşil Liman uygulamalarını yaygınlaştırılarak limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasını sağlayacağız. Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden olan Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecektir. İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini arttıracağız, boğazdaki gemi trafiğini Kanal İstanbul ile azaltacağız. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir. Kanal İstanbul tamamlandığında, başta İstanbul Boğazı ve çevresinde can ve mal güvenliğinin sağlaması ve boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra, boğaz giriş ve çıkışlarındaki günlerce süren beklemeleri azaltarak İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecektir."