Bakan Karaismailoğlu 'Adıyaman'da barınma sorunu çözüldü' demişti: 'Vicdanı kurumuş bakan...'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve barınma probleminin olmadığını söylemişti.

Adıyaman’ın Uğurlu mezrasındaki depremzedeleri ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Karaismailoğlu'nun söz konusu açıklamasını eleştirerek, "Bu gerçeklerden uzak tamamen yalan bir açıklamadır. Ey vicdanı kurumuş bakan senin köylerden haberin var mı?" dedi.

Merkeze bağlı Kayaönü köyü Uğurlu mezrasında 30 hanenin yıkıldığını ve vefat edenlerin olduğunu belirten Tutdere şunları söyledi:

“Ulaştırma Bakanlığı, ‘Adıyaman’da barınma sorunu çözüldü’ diye bir açıklama yapmış. Bu gerçeklerden uzak tamamen yalan bir açıklamadır. Ey vicdanı kurumuş bakan senin köylerden haberin var mı? Besni’den, Gölbaşı’ndan, İnlice’den, Harmanlı’dan, Çelikhan’dan haberin var mı? Nasıl çözülmüş? Nereden uyduruyorsunuz. Muhtar da burada. Çadır var mı? Bu tür açıklamalarla gerçeklerin üstünü kapatamazsınız. Adıyaman’da en temel sorun barınma ve çadır sorunudur. Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere sesleniyoruz bu insanların feryadını duyun.” (ANKA)