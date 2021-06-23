'Bakan ile görüştüm, 24.00'ten sonra müzik kısıtlaması kalkacak'

Antalya’da gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Gastronomi Turizm, Ağırlama, Otel, Restoran ve Yatırım Zirvesi fSUMMIT’te konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, mekanlardaki müzik kısıtlamasının kalkacağını söyledi.

Dünya'dan Hüsniye Güngör'ün haberine göre Antalya’ya gelmeden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü söyleyen Demirer şu bilgiyi verdi: “Kendisinin de izniyle buradan duyurmak isterim ki, müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın Bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından gece müzik yasağını duyururken “Kusura bakmasınlar, Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” ifadelerini kullanmıştı. 24:00’ten sonra müzik yasağı başta müzisyenler olmak üzere toplum tarafından tepkiyle karşılanmış, yaşam tarzına müdahale olarak yorumlanmıştı.