Bakan Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması

BOTAŞ'a ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Dönmez Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek "Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

'Avrupa'nın en büyüğü olacak'

Silivri Tesisi hakkında bilgi veren Dönmez "Halihazırda Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkartacağız. Geri üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bu tesis, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak." dedi.

Dönmez, büyük bir kısmı denizde yürütülen çalışmalar kapsamında 18 kuyunun açıldığını belirterek, "Hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak." ifadelerini kullandı.

'Tuz gölü 5,4 milyar metreküpe ulaşacak'

Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Orada şu anda halihazırda 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak." diye ifade etti.