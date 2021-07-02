Bakan Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 24.00 sonrası müzik yasağına ilişkin "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti" açıklamasında bulundu.