Bakan Ersoy'dan cemevi açıklaması: 'Hiçbir cemevi bize bağlanmadı'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cemevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmadı. Bizim kurulan kurulumuz sadece destek amaçlı. Cemevlerinin ihtiyaçlarını, eksiklerini karşılamak için kurulmuş bir destek kuruludur" dedi.

Ersoy'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

'Tiyatrolar ve sinemalar konusunda eleştiri kabul edemeyeceğim'

Özel tiyatrolar ve sinemalar konusunda hiçbir eleştiriyi kabul edemeyeceğim. Çünkü bizim dönemimizde ciddi destek veriliyor. 2002 yılında 60 özel tiyatroya 850 bin lira destek verilmiş. Pandemiyle özellikle biz, 2020 yılında 486 tiyatroya 21 milyon 500 bin lira, 2021 yılında 567 tiyatroya 53 milyon 365 bin lira, 2022 yılında 474 tiyatroya 41 milyon 817 bin lira olmak üzere toplam 116 milyon 682 bin lira tutarında çeşitli mali destekler sağladık.

Tiyatrocuların nasıl destek alacağını, her kesim tiyatroculardan oluşturduğumuz bir kurulumuz var, bakanlık olarak biz karar vermiyoruz, onlarla birlikte kriterleri belirliyoruz.

'Cemevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmadı'

Cemevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmadı. Bizim kurulan kurulumuz sadece destek amaçlı. Cemevlerinin ihtiyaçlarını, eksiklerini karşılamak için kurulmuş bir destek kuruludur. Hiçbir cemevi bize bağlanmadı.

Kanuni düzenlemeyle cemlerinin aydınlatma, su, bakım-onarım, imar sorunu gibi ihtiyaçları da kanun üzerinde gerçekleştirilmiş. Bu kuruma bir müracaat yoksa, bir eksik ihtiyaç talebinde bulunulmadıysa cemevleriyle ilgili bir ilişki kurulmuyor. Cemevi bize başvurursa biz destek oluyoruz. Sonuçta vatandaşın ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak devletin görevi. İhtiyaçları karşılama görevini de bizim bakanlığımıza verdi. Biz de adım adım gerçekleştireceğiz.

'47 sanatçıya 280 milyon lira katkıda bulunduk'

6 ay boyunca 47 sanatçıya ‘müzik susmasın' kapsamında 280 milyon 610 bin lira katkıda bulunduk. Özel kopyalama harçları, ağırlıklı olarak meslek birliklerine, kanunla belirlenen usul ve esaslara göre kültürel projelere harcanıyor.

Göreve geldiğim andan itibaren ilk ilgilendiğim konulardan biri bu telif yasası, ama meslek birlikleri kendi aralarında uzlaşamadıkları için birinin ‘evet' dediğine biri ‘hayır' diyor. Orada bir çözüm oluşamadı. En sonunda ben onlara gelirlerini artıracak bir formül önerdim. Bu formül üzerinde anlaşmaya yakınlar.

'Beni turizm konusunda eleştirmeyin'

Her şey konusunda eleştirin ama beni turizm konusunda eleştirmeyin. Bizdeki verileri biz oluşturmuyoruz. Kaç turistin geldiği, direkt pasaport polisinden aldığımız veri. Günübirlik turistler toplam sayının yüzde 1'ini geçmez.

2021'de hükümet olarak pandemi sürecini çok iyi yönettiğimiz için çok daha hızlı bir çıkış yaptık. ‘V' çıkışı gerçekten gerçekleşti. Diğer ülkeler bu çıkışı gerçekleştiremedi. Biz, kişi başı gelire bakmıyoruz. Gerçek turizmciyseniz kişi başı gecelik gelire bakmalısınız. Kişi başı gelir, ortalama kalış süresiyle alakalı bir şeydir. Dünya turizm araştırma kurumları veriler açıklamaya başladı. Dominik Cumhuriyeti'nden sonra en iyi performansı gösteren ülke Türkiye.

'Müzik yasaklı bir ülke' demenizi gerçekçi bulmuyorum'