Bakan Ersoy: Vatandaşlarımız sağlam raporu verilen binalara geçebilir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Kamuya ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitinin tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını aktardı. Enkazın taşınacağı yerin, numarasının ve nereye döküldüğünün kayıt altına alındığını belirten Ersoy, "Güvenlik çemberi içindeki bölgelere enkazları kaydırıyoruz" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Malatya'da 18 noktada konteyner yerleşim merkezi kurulacağını kaydeden Bakan Ersoy, ilk etapta 11 bini aşkın konteyner kurulacağını, 1110'unun da hizmet vermeye başladığını söyledi. Ersoy, hasarsız kamu binalarında bugün itibarıyla hizmet verilebileceğini söyledi. Ersoy, hasarlı kamu binalarındaki hizmetlerin ise sağlam binalara taşınılmasıyla başlayacağını dile getirdi.

Özel mülkiyetteki binaların hasar tespitlerinin hızlı şekilde devam ettiğini aktaran Bakan Ersoy, "En geç 1 hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. Sağlam raporu verilmiş olan binalara vatandaşlarımızın geçip, normalleşme sürecinin bu aşamasını da tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız; e-Devlet sistemi üzerinden binalarının rapor süreçlerini takip etsinler. Sağlam raporu almış binalara artık yavaş yavaş geçmelerini, kendilerinden normalleşme sürecinin tamamlanması için özellikle ricada bulunuyoruz" diye konuştu.

'Hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarına tekrar başlayacağız'

Deprem bölgesindeki kültürel varlıklara ilişkin de Bakan Ersoy, "Mülkiyeti kamuya ait, bakanlığımıza veya kurumlarımıza ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamladık. Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız. Zaten yarın itibarıyla Hatay ve Antakya'ya da geçiyorum. Burada 1 tane müzemizde kısmi hasar vardı; onun dışında ciddi hasar yok. Bir de Gaziantep Kale'mizle ilgili hasar var. Mülkiyeti kamuya ait olan binalar, kültür varlıkları için söylüyorum. Onların da hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarına tekrar başlayacağız" dedi.

Vakıf yapılarına ilişkin tespitlerin de tamamlandığını aktaran Ersoy, tüm vakıf mülkleri için koruma çemberlerinin oluşturulduğunu hatırlattı.

Mülkiyeti şahıslara ait tescilli yapılara ilişkin de çalışma başlattıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Bunların da her birine yarından itibaren özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde bir tabela takıyoruz. Bunların tescilli yapı olduğunu, çalışmalar sırasında bakanlık görevlileri nezdinde enkazın kaldırılması ile ilgili uyarı levhalarını da takmaya başlıyoruz. Bunlarla ilgili tespit çalışmalarını da çok kısa süre içerisinde bakanlığımıza bağlı kurumlarca tamamlayacağız. Ben de yarın yerinde ziyaret edeceğim. Özel mülkiyetteki yapıların tekrar restore edilmesi için ayrı bir paket de hazırlıyoruz. Mülkiyet sahipleriyle ilgili konuşacağız. Onlar restore ederlerse maddi veya teknik destek olacağız. Bu çalışmaları da tamamladıktan sonra normalleşmeyi o bölgelerde de başlatmış olacağız" diye konuştu.