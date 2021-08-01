Bakan Ersoy: Ormanlarda yapılaşma düzenlemesi 39 yıl önce çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ormanlarda yapılaşma yetkisinin bakanlığa verilmesine ilişkin düzenleme hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ersoy, Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" dedi.