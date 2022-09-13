Bakan Ersoy: Kız Kulesi çürümüş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyona alınan Kız Kulesi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Ersoy, "Ağırlık bindikçe binmiş. Ara katlar yapılmış. Üstelik beton, demir, deniz kumu kullanılmış. Özgün malzeme çürümüş. Kolon ve kirişler birbirine bağlı değil. Üstünü örtüp geçmişler. Beton zemine beton kubbe konulmuş. Külah çatlamış. Duvarlar çatlamış, boşluklar oluşmuş. Enjeksiyonla dolduruluyor. Üniversiteler ‘Dayanıklı değil’ dediler. Kısaca çürümüş. Sadece görünen yüzü değil, alttaki zemin de delinmiş" dedi.