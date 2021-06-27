Bakan Ersoy: Göbeklitepe çevresinde 11 tane daha nokta tepemiz var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin çevresinde birtakım önemli merkezlerin daha keşfedildiğini belirterek "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var" dedi.

Bakan Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya" markasının tanıtımı için geldiği Şanlıurfa'da gazetecilere açıklama yaptı.

Ersoy "Aslında artık Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyanın birçok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da işbirliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız" dedi.

Ersoy "Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz. Mezopotamya diye baktığınız zaman bu bölgenin kendine has bir kültürü var. Kendine has tescilli gastronomisi var. Birçok ürünü var. Bunu da eşsiz olan arkeolojik değeriyle birleştirdiğiniz zaman ortaya harika bir şey çıkıyor" diye konuştu.