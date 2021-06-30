Bakan Elvan'dan 'Fiyat İstikrarı Komitesi' açıklaması: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle kurulduğu duyurulan Fiyat İstikrarı Komitesi'yle ilgili açıklama yaptı.

Merkez Bankası'nın görevi olan fiyat istikrarını sağlamak için bakanlar ve Merkez Bankası Başkanından oluşan bir komite kurulması tartışma yarattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" ifadesini kullandı.