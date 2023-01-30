Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Karadeniz gazı inşallah ilk fazı mart ayı sonlarına doğru devreye girecek tam kapasite üretimde gaz ihtiyacımızın 4’te 1’ini buradan karşılayabilir hale geleceğiz. Bu Türkiye’nin gaz ithalatının 4’te 1 azalması demek" dedi.

Dönmez, fiyatlara ilişkin "Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13 ile 16 arasında indirim yapmıştık. 2022 kasım ayından buyana sanayinin kullandığı doğalgazda toplam yüzde 24 ile yüzde 38 oranında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dönmez şöyle devam etti:

"Bir diğer indirim de elektrikten geldi. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatlarını 2022 aralık ayında 4800 olarak belirlemiştik. 4200’e indirilmiştir. Yeni bir düzenleme ile 4200 liradan 3600 liraya düşürmüş olduk. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımız maliyetlerinde yüzde 15’lere varan oranda bir düşüşten yararlanmış olacaklar. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde de bir indirim söz konusu olabilir."