Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz

'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katılmak üzere Ardahan'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKP İl Binası'nda basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Ekim’de biliyorsunuz Türkiye’nin Yüzyılı vizyonunu tüm ulusumuzla, halkımızla paylaşmıştı. Türkiye’nin yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek. Enerjide bağımsız hal getirmek için kendi kaynaklarımızı arama, üretime geçirmeyle alakalı projelere hız veriyoruz. Bu kapsamda yıllarca ihmal edilmiş, aranmamış hem kara hem de denizdeki alanları aramaya başladık" dedi.

DHA'nın haberine göre Türkiye’nin bölgesinde bir enerji merkezi olma stratejisini hayata geçirdiklerini söyleyen Dönmez, “Bunu artık sadece biz söylemiyoruz. Bölgemizde kaynak ülke olan ülkelerin liderleri, bu enerjiyi, doğalgazı talep eden ülkelerin yetkilileri ifade etmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışmalarımızı tamamlayacağız. Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz. Yıl sonuna kadar yol haritamızı netleştireceğiz. Hem kaynak ülkeleri hem de doğalgaza talip olan ülkeleri bir masa etrafında toplayarak stratejiyi netleştirmek istiyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmek arzusundayız” diye konuştu.