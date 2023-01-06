Bakan Dönmez: Karadeniz'deki rezerv bize 30 yıl yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Dönmez'in gaz sondaşı çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Bundan 1 yıl önce 11 ay önce burada sahada hiçbir şey yoktu. Önce zemini ıslah ettik projesine uygun olarak gaz işleme tesisi inşaatına başladık. Yüzde 90 oranında tamamlama söz konusu. Deniz tarafında da ciddi işimiz var. Deniz tabanındaki montaj işlemi de tamamlandı. Boruların testleri yapılıyor. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor."

Dönmez ayrıca "Karadeniz'deki bu çalışma birkaç yıllık çalışma değil. Bu rezerv bize 30 yıl yetecek. Karadeniz'de Romanya, Bulgaristan bizi takip ediyor." derken şöyle devam etti:

"Biz buradaki tecrübemizi ve bilgimizi onlarla birlikte değerlenme imkanımız olacak. Biz doğal olarak kendi projemize odaklandık. Türkiye Petrolleri de bir tecrübe kazanmış oluyor. Şu andaki planlamamız karaya çıkış noktası, terminali olarak Filyos'u planlıyoruz. Daha doğu veya batıdan keşif gelirse başka noktalardan da karaya çıkışları planlayabiliriz. Şu anda burada yaklaşık 6 bin 500 işçi çalışıyor. 2 bin 500 de denizde çalışanlarımız var. Şu anda burada 6 bin 500 kişi çalışıyor. 2 bin 500 denizde çalışanlarımız var. Karada çalışanlarımızın sayısı 7 bin 500'e çıkacak."