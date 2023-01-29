Bakan Dönmez: Elektrik fiyatlarında gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şubat ayı itibarıyla toptan elektrik fiyatlarında yüzde 15-16 seviyesinde bir gerilemenin söz konusu olabileceğini söyledi.

"Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri" isimli programda konuşan Dönmez, enerji alanına dair açıklamalarda bulundu.

"Böylece 2035'e kadar enerjide dışa bağımlılığımızı da yüzde 70 seviyesinden yüzde 50'ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz" diyen Dönmez, "Enerji konusunda yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmek zorundayız. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hususunda son zamanda hakikaten ciddi bir ivme yakaladık" değerlendirmesinde bulundu.

'Elektrik fiyatlarında da gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak'

Son 5 yılda rüzgar enerjisi kurulumunda yüzde 60, güneşte yüzde 77, jeotermal ve biyokütlede yüzde 50'nin üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını söyleyen Dönmez, "Kaynak ne kadar yerliyse teknoloji de o kadar yerli olmalı diyoruz. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için yatırım yapan herkese her türlü desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandı.

Enerji alanında tüketim ücretine ilişkin indirimlerin geleceğini söyleyen Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara (elektrik) da yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de ."