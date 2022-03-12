Bakan Dönmez: Doğalgaz pazarı için en ekonomik yol Türkiye'den geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Dönmez, "Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazar bulamıyorsanız ekonomik olarak size faydası yoktur demektir. En kısa yol Türkiye’den geçiyor." dedi.
Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili de konuşan Bakan Dönmez projede gecikme olmayacağını belirtti.
Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: