Bakan Dönmez: Doğalgaz pazarı için en ekonomik yol Türkiye'den geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Dönmez, "Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazar bulamıyorsanız ekonomik olarak size faydası yoktur demektir. En kısa yol Türkiye’den geçiyor." dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili de konuşan Bakan Dönmez projede gecikme olmayacağını belirtti.

Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yılbaşından sonra bereketli geçiyor. Marmara'nın kuzeyinde kısmen güneyinde yoğun kar yağışı olan bölgelerde 5 elektrik dağıtım bölgemiz var. TEİAŞ var orada 4621 personel 7-24 hazır. Anında müdahale etmek üzere...

Arıza bakım birimleri yoğundur. Operasyonel olarak günün koşullarına uygun hale getiriyoruz. Biz şirket yöneticileriyle yaptığımız toplantıda değişen iklim şartlarına karşı şebekenin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. 7-24 hizmete amade yapmak durumundasınız. Elektrik dağıtımında 100 bin civarında bir personel çalışıyor. Kesinti olmaması için gerekli tedbirleri aldık ve alıyoruz.

(İsrail'le işbirliği hakkında) Uzunca bir aradan sonra 14 yıl aradan sonra ilk kez üst düzey temas sağlandı. 'Dışişleri ve Enerji Bakanımız gidecektir' dedi Cumhurbaşkanımız. Herhalde Nisan gibi olur."