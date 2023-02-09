Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde doğalgaz ve elektrik faturalarının tahsilatı ertelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini açıkladı.

Dönmez, İskenderun Teknik Üniversitesi'ndeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mobil Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yaptı.

Dönmez, yurttaşların doğal gaz ve elektrik faturalarının tahsilatı konusunda sorular yönelttiğini belirterek, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.