Bakan Dönmez: 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsanız aslında olması gereken 2 bin lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, havaların soğumasının ardından depolanan doğalgazın yetip yetmeyeceğine ilişkin soruya, "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak" yanıtını verdi.

Dönmez, ayrıca devletin doğalgaz faturalarının büyük kısmını ödediğini öne sürdü. Bakan "Aylık 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira olması gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.