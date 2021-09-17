Bakan değişti, yargıdaki MASAK dosyası kapandı

Geçen yıl Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yapılan ve 115 eski çalışanın gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kimlik bilgileriyle sorgulama yapmakla suçlanan şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. Ancak mahkeme, olayın görev suçu olduğunu ve bu nedenle soruşturma izni alınması gerektiğini belirterek, iddianameyi iade etti. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Berat Albayrak istifa etti. Yeni bakan Lütfi Elvan soruşturma izni vermedi. Savcılık, dosyayı kapattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 2018 yılında Berat Albayrak’ın getirilmesinin ardından MASAK’taki kadrolar dağıtılmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulun başına atanan Osman Dereli 2019’da görevden alınmıştı. Daha sonra, Kasım 2019’da MASAK’ta çalışan yaklaşık 150 personel çeşitli kurumlara gönderilmişti. Bu çalışanların ortak özelliği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "güvenilir oldukları" gerekçesiyle MASAK'a getirilmeleri olmuştu.

Özellikle Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmalarda şüpheli kişilerin malvarlıkları ve para trafiği, görevden alınan bu ekip tarafından araştırılmıştı.

Eski MASAK çalışanı 115 kişi, başka kurumlarda görevlerine devam ederken Gülen yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla Ankara Terörle Mücadele ekipleri tarafından 30 Haziran 2020 tarihinde gözaltına alınmıştı.

'Erdoğan’ı sorguladılar' iddiası

Adliyeye çıkarılan 115 kişiden 1’i itirafçı olarak tutuklanırken, diğer tüm isimler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. MASAK çalışanlarının suçlanmasının nedeni ise sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TC numarası ile sorgulama yapıldığı iddiası oldu. MASAK çalışanları, ifadelerinde suçlamaları şöyle reddetmişti:

"MASAK çalışanları olarak takdir yetkimiz yoktur. Önümüze bin 500 kişilik liste gelir, bunları tek tuşla sorgularız. Ancak biz bu kimlik numaralarının kime ait olduğunu bilmeyiz. Zaten, bilgisayarlar devlet büyükleri ve siyasileri sorgulamaya kapatıldı. Sistemin devlet büyüklerinin sorgulanması için kimler tarafından yeniden aktif hale getirildiğini bilmiyoruz."

Albayrak istifa etti, soruşturmanın seyri değişti

Soruşturma sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etti, yerine Lütfi Elvan atandı.

Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK çalışanları hakkında iddianame düzenleyerek, asliye ceza mahkemesinde gönderdi. İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan müşteki olarak yer aldı.

Ancak mahkeme, MASAK çalışanlarının görevinden dolayı suçlandığını, soruşturma yapılması için bakanlıktan izin alınması gerektiğini belirterek, iddianameyi iade etti.

Soruşturmaya izin çıkmadı, takipsizlikle sonuçlandı

Savcılık, dosyayı soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdi. Yeni atanan Bakan Lütfi Elvan, soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Böylece, ilk operasyonda 12 gün gözaltına alınan 115 eski çalışan hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Öte yandan habere göre kaynaklar, bakan değişikliğinin ardından eski MASAK çalışanlarının yeniden göreve çağrıldığını bildirdi. Ancak çalışanların, görevlerini yaparken yaşadıkları gözaltı olayı nedeniyle bunu kabul etmedikleri öğrenildi.