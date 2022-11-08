Bakan Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması: Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize konusuyla ilgili olarak, "Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD'ye tepki göstererek, "ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık" dedi.

Çavuşoğlu "Kavala konusunda iç hukuk işliyor, hoşunuza gitmese de bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.