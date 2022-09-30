Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu kaldırması ile ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, 'ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız' dedi.