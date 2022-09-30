Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu kaldırması ile ilgili konuştu.
Çavuşoğlu, 'ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız' dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin 'biz de gereğini yapacağız' dedi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu kaldırması ile ilgili konuştu.
Çavuşoğlu, 'ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız' dedi.