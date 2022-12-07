Bakan Bozdağ'dan 'SBK' sorusuna yanıt: Görevimi aşan konular

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülmeye devam ediyor.

Görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a kara para aklamaktan hakkında yakalama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkışını sordu. Özkoç, şunları söyledi:

"Sizin iktidarınızın İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kayda alınan konuşmasında; Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili, bütün mahkeme kararları ile ilgili ve kaçmasıyla ilgili sizin Adalet Bakanlığı’nızı da kastederek, ‘Onu biz devletin en üst biriminden en alt birimine kadar birlikte kaçırdık’ dedi.

Soruyorum… Sezgin Bakan Korkmaz ile ilgili 2. Sulh 23 Temmuz, 30 Eylül’de 10. Sulh Ceza, 1 Ekim 2020’de yurtdışına çıkma yasağı koydu. 13 Ekim’de 4. Sulh Ceza, 16 Ekim’de İstanbul 8. Sulh Ceza, 23 Ekim’de de İstanbul 8. Sulh Ceza mal varlıklarına el koydu.

Ne oldu da Sayın Bakan, bu kişi ile ilgili 17 Kasım’da İstanbul’da 7. Sulh Ceza Hâkimi Ramazan Çiçek tarafından hem mal varlıklarına el konulması kaldırıldı, hem de yurtdışına çıkışı (yasağı) kaldırıldı. Ne oldu da bu kişi, Sezgin Baran Korkmaz. Kara para aklayıcısı. İçişleri Bakanı odasında kaçmadan bir gün önce onunla görüştü. Bir gün sonra, yurtdışına kaçtıktan sonra; mahkemeler, bu Sezgin Baran Kormaz ile ilgili yurtdışına çıkma yasağını nasıl koydu, mal varlığına el nasıl koydu, MASAK nasıl bununla ilgili ‘kara para aklamıştır’ dedi.

Bir suçluyu adalet mekanizması kullanılarak, önce mal varlıklarına el koydunuz, yurtdışına çıkmasın dediniz. Aynı suçluyu adalet mekanizması ile yurt dışına kaçması için kaldırdınız, daha sonra aynı suçlu için aynı kararları aldınız. Sizin Adalet Bakanlığınız buna alet oldu mu olmadı mı?"

'Benim değerlendirme yapmam doğru olmaz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Özkoç’un sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yargı ile alakalı, biraz önce sunumda da ifade ettiğim gibi yargı ile ilgili, yargı yetkisi kullanılmış, bir takım kararlar verilmiş, mahkemeler ve hakimlerle ilgili benim burada değerlendirme yapmam Adalet Bakanı olarak doğru olmaz. Şu kadarının söyleyeyim, kararlarla ilgili değerlendirme dışında. Bu kararların hepsini bir gerekçesi var. Neden verildiği orada yazıyordur, onu ben bilemem. Ben bu dosyaların her birini tek tek takip edecek benim bir şeyim yok, doğru da değil. Benim görevim değil. Çünkü görülmekte olan bir davada hakkında Meclis’te soru sorulamaz diyor yasa. Görüşme yapılamaz diyor, herhangi bir beyanda da bulunamaz. Bunlarla ilgili bir karar çıktığı zaman da karar kamuoyunun taktirindedir.

Hakimlerimiz, savcılarımızla ilgili görevleri sırasında yetki kullanımı ve taktir hakları dışında kalan bir konularda herhangi bir hukuka aykırılık olduğu taktirde Hakimler ve Savcılar Kurulu’na onlarla ilgili şikayetler de geliyor. Kurul bunları da değerlendiriyor. Görevle alakalı, yargılama ile ilgili konuda Kurul inceleme yapmıyor, taktir hakkı, yargılama yetkisi dışındadır diye inceleme yapmıyor.

'Anayasaya aykırı'

Dosyayı bilmeden, dosya hakkındaki kararı okumadan, onun gerekçeleri hakkında benim burada bir değerlendirme yapmam yasaya da anayasaya da aykırıdır. Bu konular benim yetki ve görevimi aşan konular. Bu yargının görevi. Siz diyorsunuz ki bana yargının görevini üstlenecek misiniz, üstlenmeyecek misiniz? Yetkim de görevim de yok. Ben bunu yaparsam anayasal suç işlemiş olurum. Yargının işleyişine karışamam, kararları hakkında değerlendirme yapamam." (ANKA)