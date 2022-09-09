Bakan Bozdağ baroları hedef aldı: 'Bu memlekette eylemle hukuk yürümez'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 81 Baro Başkanının "CMK Tarifesi Hakkaniyete Uygun Hale Getirilmelidir" başlığıyla yayımladığı bildiriyi hedef aldı. Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında CMK tarifeleri için yürütülen görüşmelere ilişkin bir bildiri yayımlayan barolar verilen hizmetin karşılığında hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar kademeli olarak CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılıp durdurulacağını duyurmuştu.

Bakan Bozdağ, baroların kanunsuz talepte bulunduğunu ileri sürerek "Vatandaşın memnun olacağı, avukatların da Allah razı olsun diyeceği yeni bir uygulamayı hayata geçirmekten tereddüt etmeyiz. Bu memlekette eylemle hukuk yürümez. Daha oturmadan, konuşmadan eylem eylem" ifadelerini kullandı.

Adana'da yapımına başlanan ‘Kozan Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşan Bozdağ şunları söyledi:

"Biz bu tarifeyi yayınlarken de Barolar Birliğine şunu da söyledik. Dedik ki CMK'yla ilgili müdafi ve vekillerin görevlendirilmesine dair ücretler konusunda yapacağımız düzenlemeyi de birlikte yayınlamak isterdik. Ancak elimizdeki mevzuat diyor ki, her yıl Aralık ayında düzenlenir ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girer. O yüzden mevzuatta bir engel olduğu için biz bunu asgari ücret tarifesiyle beraber yayınlayamıyoruz. Bütün barolarda biliyorlar ki yönetmeliğin 9. maddesi çok açık. Aralıkta Adalet bakanlığı, Maliye bakanlığının imzasıyla yayınlanacak bir tarife var. Geçende barolar bir araya gelmişler, bildiri yayınlamışlar. Boykot yapacaklarmış falan filan. Avukatların işi, kanunlara uymak, hakimlerin, savcıların kanunlara uygun karar vermeleri için onlara yardımcı olmak değil mi? Kanunsuz talepte bulunabilirler mi? 81 baro adalet bakanı kanuna, mevzuata uygun davrandı diye bildiri yayınlıyorlar. Buradan net söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanıyım. Kanunlara uymak ve mevzuata uygun davranmak benim birincil ve asli görevimdir. Değil 81 baro, herkes imza atsa benden kanuna aykırı bir davranış konusunda adım atmamı kimse bekleyemez."

'Daha konuşmadan eylem eylem'

Bozdağ konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Vatandaşın memnun olacağı, avukatların da Allah razı olsun diyeceği yeni bir uygulamayı hayata geçirmekten tereddüt etmeyiz. Bu memlekette eylemle hukuk yürümez. Hukuk ve meşru yolda hak arama kapandı mı? Adalet Bakanlığından randevu istediniz, vermedi mi? Kanun imkan veriyor da, dediği yapılmadı mı? Var mı öyle bir şey? Yok. Daha oturmadan, konuşmadan eylem eylem. Adli yıl açılış konuşmalarında yapılacakları kim söyledi. Baro başkanları mı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı? Buyurun yapın eylemlerinizi. Biz mevzuatta uygun, yaptığımız düzenleme ile baroları değil, avukatlarımızı ve mağdur vatandaşlarımızı düşünerek düzenleme yapacağız. Baroların siyasi hesaplarına, avukat meslektaşlarımızın ve hukuki yardıma ihtiyacı olan darda ve zorda olan vatandaşlarımızın kurban edilmesine asla izin vermeyiz. Sizin sevdiğiniz siyaseti yapan genel başkanlar var. Beğenmiyorsanız gidin genel başkanlığa aday olun, ama bırakın meslek örgütleri, meslek örgütlerinin hak ve hukukunu koruyan adımlar atsın."