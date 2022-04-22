Bakan Bilgin'den 'Temmuz'da maaşlar için düzenleme yapılacak' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yaptı. Bilgin enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını bin 500 liradan iki bin 500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30’un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi.

Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum.

Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye’nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim.