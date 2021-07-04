Bakan Bilgin'den kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı.

Bilgin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" ifadesini kullandı.

AKP'nin işten çıkarma yasağı diye sunduğu ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği uygulamaları 30 Haziran tarihi itibariyle sona ermişti.

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