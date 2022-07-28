Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bursa Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim" dedi.

Bilgin yaptığı konuşmada enflasyona da değinerek, "Bir başka sorun enflasyon sorunudur. Enflasyon son yıllarda şahit olmadığımız bir orana yüzde 80’lere ulaşmıştır. Bu ciddi bir sorundur. Döviz talebinin artması, döviz fiyatlarını artırıyor. Bildiğiniz iktisada giriş derslerinde öğretilen bizim ders kitaplarımızın daha başlangıcında yer alan bir şey. Talebi arttığı zaman, onu yeterli üretemiyorsanız onun fiyatı artar. Bu önemli bir sorun olarak karşınızda duruyor. Tabii Türkiye'ye ilave bir yük daha geliyor. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmanın dışında bir başka yük de enerji kaynaklarının tahmin ettiğimizin üzerine çıkmış olması" değerlendirmesinde bulundu. (İHA)