Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' ve 'EYT' açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı.

Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz" dedi.

Asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin de konuşan Bilgin, "Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacağız. Herkes şunu bilsin ki Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz, işlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilgin, "Kamu personel sistemimizde bazı sorunlar var. Mesela sözleşmeliler var. Bu çalışanlar oldukça sorunlu bir iş ilişkisiyle çalışıyorlar. Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda o çalışmamızı tamamladık. Bu ayın içerisinde onu uygulamaya geçireceğiz. Onları kadrolu hale getireceğiz" diye konuştu.

EYT konusunda ilk kez sayı verdi

EYT çalışmalarına da değinen Bilgin ilk kez sayı verdi. "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" diyen Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını söyledi.