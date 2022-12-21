Bakan Bilgin'den asgari ücret paylaşımı: 'Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret gündemi üzerine bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Bilgin videoyu "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında" vurgusu yapılan videoya ilişkin "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" mesajıyla paylaştı.

Videoda şu ifadeler yer aldı:

"Alın terinizi, emeğinizi kutsal bildik. Kadınıyla, erkeğiyle, el birliğiyle, yüreğiyle siz üretin biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki dosya asgari ücrete azami fedakarlık. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında."