Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bilgin şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Bilgin’den ‘3600 ek gösterge’ açıklaması: Tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi' dedi.
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bilgin şunları kaydetti: