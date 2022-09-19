Bakan Bilgin 'EYT' için 'Aralık' ayını işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırşehir’de Ahilik Haftası etkinlikleri kapanış programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada EYT soruna ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgin, aralık ayında sorununun Meclis'e geleceğini de belirtti.

Bilgin, "Türkiye enflasyonun tahribatına karşı üretici ve esnafımızı koruyacağız. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorununu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.