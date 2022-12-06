Bakan Bilgin asgari ücretle çalışan sayısını açıkladı

Asgari ücretin temel ücret olduğunu yönündeki tartışmaları kabul etmeyen Bakan Bilgin, "Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla 14 milyon 604 bin 708 kişi özel sektörde çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özel sektörde çalışanların yüzde 37'sinin asgari ücret aldığını söyledi.

Buna göre, Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısı ortalama 5 milyon 400 bin kişi.

