Bakan Bilgin, açlık sınırı altındaki en düşük emeklli maaşını 'Hayırlı olsun' diye duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranın üzerine bir oran eklemesi bekleniyordu. Ancak Erdoğan yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ek zam açıklamadı. Yalnızca alt sınır duyuran Erdoğan bu ücreti 2 bin 500 lira olarak açıkladı.

Böylelikle emekli maaşında alt sınır, açlık sınırı olan 3 bin 93 liranın da altında kaldı.