Bakan Bilgin 3600 Ek Gösterge ve EYT için ay sonunu işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanlar için zam sinyali verdi. Bilgin ayrıca, 3600 Ek Gösterge ve EYT'liler ile ilgili de ay sonunu işaret etti.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) üzerine açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde” dedi.

Bilgin ayrıca zam sinyali vererek, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var."