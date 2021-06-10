Bakan 'avukatlara aşı açıldı' dedi ama stajyerler ve büro çalışanlarına aşı yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca avukatlara aşı randevularının açılacağını söyledi ama İşçi Avukatlar Merkezi'nden alınan bilgiye göre stajyerler ve büro çalışanları randevu alamıyor.

Konuya ilişkin İşçi Avukatlar Merkezi şöyle dedi:

"İşçi Avukatlar Merkezi’ne ulaşan bilgilere göre stajyer avukat arkadaşlarımızın ve hukuk bürosu çalışanlarının aşı randevusu alamadığını öğrendik.

Her gün iş başı yapan binlerce stajyer avukat meslektaşımızın ve tüm hukuk bürosu emekçilerinin vakit kaybetmeksizin aşı kapsamına alınmasını talep ediyoruz!"