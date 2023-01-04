Bakan Akar'dan Suriye mesajı: Ortak devriyeler geliştirilebilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak'taki habere göre Akar, "Moskova'da yapılan görüşmede tutumumuz ülkemizin milletimizin savunması. Kararlılığımızı muhataplarımıza ifade ettik. İster Türkiye ister Suriye'deki kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değil. Gerçek dışı haberlere itibar edip farklı tutumlara girmemeliler. Görüşmelerimizin devamı olacak. Umudumuz sürecin makul mantıklı şekilde devam etmesi" dedi.

Akar, "Suriye’nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.