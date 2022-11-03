Bakan Akar'dan dikkat çeken F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu.

ABD ile yapılan F-16 görüşmeleri hakkında bilgi veren Akar, konuyla ilgili toplantılar yapıldığını şu ana kadar yapılan toplantılarda ABD yönetiminin Türkiye'yi desteklediğini dile getirdi.

Kimyasal iddiası

Kimyasal silah iddiasına tepki gösteren Bakan Hulusi Akar, "Bunu hep yaptılar. Bu çöküş ne zaman olduysa bunu hep yaptılar. Çöküş, kayıplar başladığı zaman yalana iftiraya başvuruyorlar. Bu bir iddia değil, alçak bir iftira. Bunu bilenler buna gülüyor. Biz gerçekten terörle mücadele tarihimiz boyunca uluslararası hukuktan yana olduk. Hiçbir masum insana zarar vermemek için gerçekten elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Komşularımızın egemenlik haklarına da saygı gösteriyoruz" dedi.

Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşitli uluslararası kuruluşlar. Birçok ülkenin savunmasını biliyorlar. Bizde kimyasal silah olmasının saklanması mümkün değil. Uluslararası hukukun müsaade ettiği konularda dahi biz uygun, ahlaki görmezsek yapmıyoruz. Biz gerçekten çok duyarlıyız, çok hassas davranıyoruz. Yapabileceklerimiz, yapmayacaklarımız var. Bu alçak bir iftira, çok açık bir yalan. İftirada bulunanlar hakkında, ortaya atanlar hakkında hukuk sistemi içerisinde ceza ve tazminat davalarını açtık."

Tahıl koridoru

Askıya alınan tahıl koridoruna tekrar dönülmesi için diplomasi trafiğini anlatan Savunma Bakanı Akar şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok görüşmesi var. Çatışmanın çıkmasını önlemek için çok uğraştılar, ateşkes için çok uğraştılar. Esir değişimi, tahıl koridoru gibi konular da oldu. Biz muhatabımız olan Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla görüşerek iki belge imzalandı. BM'nin de katkılarıyla bu çalışma yapıldı. 10 milyon tondan fazla tahıl Ukrayna'dan çıktı. 29 Ekim'de Rus gemilerine bir saldırı oldu. Buna karşılık olarak Ruslar bu anlaşmayı askıya aldıklarını söylediler. Biz Sayın Şoygu ile görüştük. Ne yapmamız gerektiğini, gıda fiyatlarının artmasını önlememiz gerektiğini, siyasi istikrarı konuştuk. Kendileri de endişelerini bildirdiler. Biz tekrar Ukraynalı muhataplarımızla görüştük, onlar da bazı teminatlar verdiler. Biz bunları Sayın Şoygu'ya ilettik. Bugün (dün) saat 12.00 itibariyle tahıl sevkiyatına devam ediyoruz. Faaliyet devam ediyor, bu insani bir konu."

Kıbrıs'ta son durum ve Yunanistan'la gerginlik

Bakan Akar, Kıbrıs sorununun çözümü için, "Kıbrıs'ta bir sorun var. Uzun yıllardan beri. Normal şartlarda siz AB'ye üye olabilmek için komşularınızla sorun olmaması lazım. Orada komşularla değil, bizatihi sorun var. Güney Kıbrıs, bütün Kıbrıs'ın temsilcisi gibi AB'ye kabul edildi. Bunun izahı nedir? Biz oradaki kardeşlerimizin varlığından bahsediyoruz. Rum tarafı bunu kabul etmiyor. Onlar bu tür girişimlerle, faaliyetlerle çözümsüzlüğü destekliyorlar. Bu yapılan faaliyetler Güney Kıbrıs'taki Rumları, Yunanistan'ı şımartmaktan başka bir şeye yaramaz. Bunlara üçüncü tarafların objektif çerçevede bakmaları gerekir. Biz dost ve müttefiklerimizden KKTC'nin tanınmasını bekliyoruz" dedi.

"Bizim Yunanistan ile sorunlarımız var" diye sözlerini sürdüren Akar, "Karşılıklı diyalogla, barışçıl yollarla konuşalım. Bu konuda bizim bahsettiğimiz güven artırıcı yollarımız var. Dışişleri Bakanlığı'nın ayrı çalışması var. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteriyle yaptığı görüşme var. Bu üç konuda toplantıyı terk eden Yunanistan. Bunun çeşitli boyutları var; uzmanlar bir araya gelsin dedik. Yunanistan'da ve Türkiye'de görüşmeler oldu. Dördüncü toplantı için 2 yıldır bekliyoruz. Bizim diyalogla sorunumuz yok. Biz haklıyız, güçlüyüz. 2 yıldır muhataplarımızı bekliyoruz. Ümidimizi kaybetmedik. Diğer ülkelerle konuşuyoruz" diye konuştu.

F-16 açıklaması

ABD ile yürütülen F-16 görüşmeleri hakkında bilgi veren Akar, "Stratejik ortağımız ABD ile tedarik çalışmamız Haziran 2021'de başladı ve devam ediyor. Bakanlığımızın tedarik dairesindeki arkadaşlarımız müracaatını yaptı. Onlar da bunu ABD Savunma Bakanlığı'na iletti. Onlar da bunu destekleyeceklerini söyledi. 4 toplantı yapıldı. Tedarik ve modernizasyon çalışmalarımızı desteklediklerini söylediler. ABD'de seçim var. Bu bir süreç. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik, süreci bekliyoruz. Bekliyoruz. ABD'nin bizim bu tedarik çalışmasına olumlu girişimlerini bekliyoruz. Bu sadece Türkiye için değil, NATO için de önemli. NATO'nun güçlü olması lazım. Türkiye gibi bir ülkenin hava kuvvetlerinde güçlü olması lazım. Tek çözüm F-16 değil" diye konuştu.