Bakan Akar ve Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres ise "Tahıldaki öncü rolünüz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Guterres, "Dün Odessa'daydım, orada bir gemiye tahıl yüklenmesini izledim ve çok etkilendim. Bu ürünler ihtiyacı olan insanlara gidecek. Küresel piyasalara Rus ürünlerinin de götürülmesi gerekiyor. 2022'de gübre olmazsa 2023'te gıda olmaz. Şu anda çok uzun bir sürecin başındayız" diye konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu bağlamda Türkiye Putin ve Zelenski ile görüşerek bir inisiyatif almıştır. Bugüne kadar 52 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıktı. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın -giderek artacağını değerlendiriyoruz. Bu çalışmaların barışa giden önemli giden bir yol olması dileğiyle teşekkürlerimi sunuyorum.

Fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacak. Merkezimiz faaliyetlerini başarıyla yerine getirdi."