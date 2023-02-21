Bakan Akar: Topraklarına dönen Suriyeli vatandaşların sayısı 20 bini geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremlerin ardından Suriye'den sığınmacıların geldiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kışladan geç çıkarıldığı" iddialarına ilişkinse "Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor" diye konuştu.

Akar, "Asrın felaketinin ardından Türkiye'ye Suriye'den sığınmacı akınının olduğu iddiaları gerçek dışı. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakam 20 bini geçti" dedi. (AA)