Bakan Akar NATO Genel Sekreteri ile görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu belirttiği; tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği bildirildi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu

Öte yandan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na da katıldı. Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la görüştü.